A rajongók saját csillagot adtak az elhunyt Carrie Fishernek

A Csillagok háborújának Leia hercegnője néhány napja váratlanul elhunyt. A 60 éves színésznő a Londonból Los Angelesbe tartó repülőútján kapott szívrohamot, ami után még kórházba szállították, de az életét már nem sikerült megmenteni.

Carrie Fishertől a Star Wars színészei, a rajongók, sőt még a kutyája is meghatóan búcsúzott, most pedig a hollywoodi hírességek sétányán is kapott egy csillagot. Igaz nem hivatalosan. A rajongók azonban úgy érezték, hogy a sztár megérdemli az elismerést, ezért egy üres csillagot feliratoztak a nevével és gyertyákkal, valamint rózsákkal rakták körbe az ideiglenes emlékhelyet.