Bienerth: Ezek a múlt támadásai

Egy árnyékkal küzd Bienerth Gusztáv, az úszószövetség elnöke, aki súlyos visszaélésekre bukkant a Deloitte-vizsgálatba betekintve. Hazai és nemzetközi támadásoknak van kitéve, de ezt a munkaköri leírása szerint állnia kell. Úgy érzi, az úszótársadalom számára túl újszerű volt, hogy titkosan, félelem nélkül szavazhat.

Nincs könnyű helyzetben, sokan távoztak a szövetség elnökségéből, többen lemondásra szólítják fel.

Jelenleg az elnökség határozatképtelen, mert lemondott hat tagunk. Az ellenőri testület is távozott, és egy nagyon nyilvánvaló sajtótámadás van a szövetség és annak elnöke ellen, hazai és nemzetközi vizeken. Ma reggel a FINA büro tagjai kaptak egy hosszú levelet a magyarországi helyzetről. Már az ellenőrző testület tagjainak lemondása is egy rendkívüli közgyűlést tett szükségessé, ez még megfejelődött az elnökségi tagok lemondásával, de lesz a törvényes határidőn belül rendkívüli közgyűlés, a tagokat pótolni fogjuk.

Mit ért nemzetközi vizek alatt?

A levelet Csurka Gergely írta, kötelességének érezte beszámolni a magyar szövetség körüli helyzetről, és lényegében megismételte a véleményt, amit részben maga, részben mások már kifejtettek a sajtóban. A FINA egyik felső vezetője hívott ebben az ügyben, és kikérte magának, hogy a magyar szövetséggel semmilyen kapcsolatban nem lévő személyek a büro tagjait magyarországi ügyekről tájékoztatják, hiszen számukra van egy elnök, aki abszolút legitim.

Elnézést, de nem tudunk rá jobb szót: önt szívatják a hivatalba lépése óta? Kik és miért?

A régi rómaiak azt mondták: válaszoljunk a kérdésre, hogy kinek áll az érdekében. Mi a programom? Egy hatékony, átlátható, jól működő szervezetet létrehozni, megszüntetni az elmúlt időszak egy részét jellemző nem átlátható viszonyokat. Független, profi átvilágítását végeztettem el a szövetségnek. Nem a saját cégemmel – mert ilyen nincs ­–­, nem olyannal, ahol korábban vezető voltam, hanem a világ egyik meghatározó független pénzügyi tanácsadó cégével, a Deloitte-tal, amely jól ismeri az úszás körüli viszonyokat, hiszen a LEN, az európai szövetség könyvvizsgálója.

Ez kicsapta a biztosítékot. Amióta ez kiderült, folyamatos támadások kereszttüzében állok, hogy ne történjen meg ez a munka, illetve annak eredménye ne kerüljön nyilvánosságra.

Saját maga jelentkezett be a posztra, vagy valaki kitalálta önt? Ha utóbbi, úgy kicsoda?

Amikor az elődöm lemondott, nagyon sokan megkerestek, hogy ebben a helyzetben kívülről jött ember kell, aki rendet tesz. Neveket nem mondanék, nincs jelentősége. Én nem jelentkeztem, meg sem fordult a fejemben, de sokan kapacitáltak szakmai és sportpolitikai oldalról is. Azt mondták, nem akarunk ebből vagy abból a táborból választani, jöjjön egy olyan ember, aki az előzmények tekintetében vitán felül tiszta, és rendet tesz.

A mostani magyar sportpolitikai, sportfinanszírozási rendszerben lehet valaki úgy az úszószövetség elnöke, hogy arról a legmagasabb szinten ne döntsenek vagy ne értsenek azzal egyet?

Lehet. Én az első pillanattól komoly változást hoztam: soha nem volt titkos szavazás fontos személyi kérdésben. Valóban titkos szavazással, két körben engem választottak több mint 80 százalékos többséggel elnöknek. Ez abszolút legitimációt ad. Amikor indultam, kormánybiztos voltam, a Budapest 2024-pályázat alelnöke voltam, a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolataim közismertek – nem kellett nekem bemutatkoznom. Előny volt, hogy kimaradtam a korábbi csatákból.

Hónapok óta lebeg a levegőben ez a Deloitte-vizsgálat. Van már eredménye?

A vizsgálatot július 27-én hitelesítették, az azt követő első elnökségi ülésen, most hétfőn beszámoltam az eredményéről. A magyar szövetség mérlege az elmúlt két évben (a 2015-ös és 2016-os naptári évben) nem felelt meg a mérlegkészítés követelményeinek, jelentős tételek nem szerepelnek a mérlegben, vannak szerződések, kötelezettségvállalások, amelyekhez a magyar szövetség megfelelő szervei nem adtak hozzájárulást, van olyan szerződés a szövetség és annak korábbi elnöke között, amelyről az elnökség sem tudott. Amikor hétfőn ezt egy zárt ülésen feltártam, meg voltak döbbenve a korábban is hivatalban lévő elnökségi tagok, mert az egészről nem tudtak semmit.

Van olyan tényállás, ami felveti a csalás, a hűtlen kezelés, illetve a felelőtlen gazdálkodás fogalmát. Ezek nagyon súlyos szavak. Van olyan sok tízmillió forintos szerződés, ami megfelelő jóváhagyás nélkül köttetett, az elnökség, a közgyűlés nem is látta.

Az ellenőri testület tevékenysége súlyos kritika tárgya a vizsgálatban, amennyiben a vizsgált időszakban semmilyen írásos jelentést nem készített. Ezek után lemond az ellenőri testület elnöke, aztán a két tagja, olyan indoklással, hogy nem tudják elfogadni a stílusomat. Erre szokták azt mondani, hogy no comment.

Akár feljelentésig is juthat az ügy?

Vannak olyan tényállású elemek, amelyeknél ezt a lépést a Magyar Úszószövetség elnökének meg kell tennie. Olyan jogi helyzet alakult ki, hogy nincs ellenőri testület, nincs határozóképes elnökség, viszont van egy legitim elnök, tehát én hívhatom össze a közgyűlést, és az én kötelességem adott esetben megtenni a feljelentést.

A lemondott elnökségi tagok mégsem erre hivatkoztak. Közleményükben furcsa utalást tették. A lemondott aláírók közt ráadásul nem csak olimpiai bajnokok vannak, hanem például Becsky András, aki inkább a politikai oldalról ágyazódott be.

Hadd kommentáljam kettő elnökségi tag lemondását! Becsky András vezetésével írta ki a régiófejlesztési bizottság a pályázatát új vezetők kinevezésére. Ezt a munkát kiválóan elvégezte, gyönyörűen együtt dolgozunk. Hétfőn előterjeszti a munkája eredményét, ami alapján az elnökség dönt, mindenki megköszöni a szép munkát, megállapodunk a további feladatairól, majd 36 órával később lemond, anélkül, hogy velem beszélt volna, vagy megindokolta volna. A másik Danks Emese, akit a közgyűlés választott meg. Kiváló gyerekjogi szakértő, nagy lendülettel vetette magát munkába, az anyagait az elnökség elfogadta, a teljes gyerekjogi struktúrát rá bíztuk. Abszolút profin képviseli ezt a területet, dolgozik, hétfőn aktívan részt vesz az elnökség munkájában, majd 36 órával később lemond, indoklás vagy velem való beszélgetés nélkül.

Azzal indokoltak, a MÚSZ jelenlegi elnöke sem az elnökséget, sem a közvéleményt nem tájékoztatja tényszerűen.

Az indoklás az volt, hogy a hétfői elnökségi ülésen elhangzottakról nem valósághűen számoltam be a sajtótájékoztatón. Rögtön hozzáteszem, nem is én számoltam be, hanem Sós Csaba szövetségi kapitány. Kíváncsian várom, hogy alkalomadtán elmondják majd a lemondásuk igazi okát. Valakik úgy gondolták, nem elég az ellenőri testület lemondása.

Gyárfás Tamás megbukott vagy sem?

Ezt nem tudom kommentálni, de nagyon régóta úgy érzem, hogy egy árnyékkal kell viaskodnom, aki mindenhol ott van, direktben soha nem mondja el a véleményét, hanem különböző megbízottakon keresztül.

A vizes vb idején is ez történt?

Az egy nagyon sajátos helyzet volt. A vb-rajt előtt érkeztek a FINA büro tagjai, több mint tízen jelezték nekem, hogy azzal fogadták őket, hogy én nem vagyok tényező, a vb után 15 nappal távozni fogok a szövetség éléről. Feltehetően ez egy forgatókönyv része.

Aztán a vb-n nem adott át egyetlen érmet sem, ez hogyan fordulhatott elő?

Úgy, hogy Gyárfás Tamás megkért, hogy jelöljek meg három eseményt, ahol érmet adnék át, hiszen ő koordinálta ezt a FINA részéről. Megjelöltem hármat, ő egyiket sem választotta ki. Mondtam, hogy szeretnék egy olyan éremátadásban részt venni, ahol várható magyar versenyző. Ő ezzel nem értett egyet, így aztán nem adtam át semmit.

A Masters vb-n ad majd át érmet?

Erről a szervezőbizottság dönt, annak nem vagyok a tagja. Még nem kerestek meg, de örömmel vállalom.

Lehet tudni, melyik oldalon állnak az úszók? Nem ők lennének a legfontosabbak?

Azért álljunk meg egy pillanatra. Felelős magatartás, hogy én a vb alatt nem röpködtem körülöttük, ötpercenként fényképezkedve velük, mert ez a szakmai stáb dolga. Meglátogattam őket, de az elnök dolga a feltételek megteremtése. Abban állapodtunk meg, hogy ha vége van a vizes vb, EYOF, ifjúsági vb sorozatnak, szeptember végén meghívjuk a válogatottat, az edzőket, szakmai stábokat, és értékelünk, köszönetet mondunk nekik, és elmondják a véleményüket.

Az a kritika érte, hogy pont azokat a kollégákat távolította el, akik már ismertek mindenkit, és a helyükre a magyar úszásban járatlanok érkeztek. Megesett, hogy olimpiai bajnokot nem ismertek fel, Verrasztó Dávid két floridai edzőtáborából csak az egyiket tartották meg, Kapás Boglárka szüleit alig akarták beengedni a vizes vb alatt, illetve egy évre csak egy dresszt kapott. Ezek pitiánernek tetsző problémák, amelyek azonban éppen azokat érintik, akikkel eddig másképp bántak.

Sok mindenért felelek, azért, hogy a Duna Aréna biztonsági őre Kapás Bogi szüleit nem ismeri fel, az meghaladja a hatáskörömet. Távolról sem mondom, hogy minden személyi döntés bevált, de azt tartom, hogy a változásokra szükség volt, és van bennem egy korrekciós készség a hibás döntéseknél.

Hogyan épülhet fel az új elnökség? Vannak szövetségesei?

Persze, de volt kellemetlen tapasztalatom. Egy korábbi elnökségi ülésen titkos szavazás döntött a jelöltekről, és 15 közül csak kettőt választottak meg, olyanok maradtak ki, mint Darnyi Tamás. Sokan kérdezték, hogy miért nem avatkoztam be. De ha beavatkoztam volna, az lett volna a jogos kritika velem szemben. Nekem nincsenek jelöltjeim, és mindenki az én jelöltem. Akiket a tagszervezetek legitim módon jelölnek, és a közgyűlés megválaszt, azokkal mind együtt tudok dolgozni.

Ha van a fején sapka, az a baj, ha nincs, akkor az.

Igen.

Akkor mit vár a sporttól?

A programom fő eleme, hogy nem szólok bele szakmai kérdésekbe. Az én dolgom a nemzetközi környezet, a belföldi gazdasági környezet, a hatékonyság, a fejlődés, a kormányzati kapcsolatok koordinálása és a klubokkal, tagszervezetekkel való párbeszéd. Ez az eredménye annak, hogy februárban előleget fogunk fizetni a később, tavasszal esedékes állami támogatásra, hogy hétfőn az elnökség elfogadta átigazolási szabályzat új alapelveit.

Miért csinálja?

Mert fantasztikusan megtisztelő feladat egy egész ország úszósportját menedzselni, azzal a több évtizedes tapasztalattal, amellyel bizonyos szegmensben rendelkezem. Kialakult egy helyzet, amiben az embernek határozottan tartania kell magát ahhoz, amit fontosnak és jónak tart. Ez nem lehet más, mint hogy le kell a múltat zárni, világos gazdasági helyzetet teremteni, véget vetni a két-háromlábas barterkorszaknak. Növekedtek a szponzori bevételek, az állami támogatások megmaradtak, a forrásokat hatékonyan, transzparensen osztjuk el.

Az úszótársadalom viszont elutasította ezt a programot, amikor a májusi közgyűlésen 75 százalékban elutasította az alapszabály-módosító javaslatait. Nem gondolta akkor, hogy nem biztos, hogy jó helyen van?

Meg sem fordult a fejemben. Inkább azon gondoltam, miért szavazták le, hogy kötelező legyen a titkos szavazás személyi kérdésekben? Leszavazták, hogy az ellenőri testületből egy lényegesen szélesebb jogkörű, felügyelőbizottsági testület legyen, és csak ennek jóváhagyásával hozhasson az elnök döntéseket. Túl újszerű volt az a sebesség, túl újszerű volt, hogy tudunk valóban titkosan, félelem nélkül szavazni, talán hibáztunk azzal, hogy egy csomagban akartunk mindent megváltoztatni, és ez túl sok volt. De attól még a szövetségnek szüksége van korszerű, átlátható, hatékony működési keretekre, és ez az egész lényege.

A tömeges lemondások után mire alapozza elnök úr, hogy jó úton jár? Mert nagyon optimista a hangvétele.

Nagy a nyomás, de ettől még nem változik, ami miatt kandidáltam az elnöki posztra. Nekem semmiért nincs szégyellnivalóm, azt hajtottuk végre, amit elmondtam a kandidáló beszédemben, csak a peremfeltételek roppant nehezek. A nemzetközi lejárató hadjárat, amit az elődöm indított ellenem, példa nélküli. És ennek ellenére 38 szövetségi elnökkel tárgyaltam kétoldalúan (a vizes vébén), ennek ellenére a FINA vezérkara azt akarja, hogy egy nagyon fontos bizottságot vezessek, pedig nincs 24 éves kapcsolati tőkém, csak hat hónapos. Az én optimizmusom a karakteremből fakad, mert a munka nincs elvégezve. Sok minden történt, de egy valami nem változott: nem vagyok más ember ma, mint voltam január 8-án (amikor kinevezték elnökké).

Az új közgyűlés benne lesz az alapszabály által előírt 30 napon belül? Mert még addig az ifi vébén is túl kell lennünk.

Persze, benne lesz. Viszont akik ezt a helyzetet teremtették, nem vették figyelembe a magyar úszás érdekét.

Kimegy Indianapolisba, a vb-re?

Igen.

Nem gondolja, hogy az elnöknek itt kellene maradnia, hogy megvédhesse magát a csatározásokban, visszaszúrhasson, ha kell?

Nem, az elnöknek ott a helye – nyilván nem végig, de meg kell jelennie, ez számomra nyilvánvaló. A támadásokat pedig állni kell, ez benne van a munkaköri leírásban, de azt nem hagyhatom, hogy a munkatársaimat bántsák, akadályozva ezzel a munkát.

Van remény küzdeni egy árnyékkal, aki szabotálja a munkát?

Nem látok alternatívát. Nem valaki ellen küzdök, hanem valamiért dolgozom, és ez érdekeket sért. Nem úgy döntöm el, hogy mit teszek és mit nem, hogy az árnyéknak mi a reakciója erre. Az engem különféle személyektől érő támadásokról azt mondom, ez a múlt támadása, ez nem a jövő.

Elnök marad szeptembertől is?

Ezt majd a közgyűlés eldönti. Lesz olyan kezdeményezés, hogy hívjanak engem vissza, hiszen már háromszor volt ilyen, de ezt egyáltalán nem támogatta a tagszervezetek döntő többsége. Ha a közgyűlés nem hív vissza, nem mondok le.