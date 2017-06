Nem ismerte föl saját edzőjét a londoni klub

A hétfői napon jelentette be hivatalos honlapján a Crystal Palace, hogy új menedzsere van, méghozzá Frank de Boer! A 47 esztendős szakember hároméves szerződést kötött a londoni klubbal, korábban pedig az Ajax Amsterdam és az Internazionale kispadján ült vezetőedzőként. Ezt követően azonban mulatságos hibát vétett a klub.

A kavarodást az okozta, hogy Frank mellett ikertestvére, Ronald de Boer is az Ajaxban futballozott hosszú éveken át, így amikor képeket kerestek a cikkhez a Crystal Palace munkatársai, amelyben bemutatják új vezetőedzőjüket, véletlenül Ronaldról készült képeket tettek be.

Ronaldnak nem is kellett több, azonnal jött a fricska Twitteren:

Its very difficult to find action photos of Frank , that’s why they use me instead 😂😂🙈 @CPFC #urnotthefirstandnotthelast @FdeBoerofficial pic.twitter.com/e3JqGrx9A6

— Ronald de Boer (@FrankRonald1970) 2017. június 27.