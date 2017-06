Egy magyar, aki örült Andorra győzelmének

Június kilencedikén sporttörténelmi vereséget szenvedett Magyarország válogatottja – vagy sporttörténelmi sikert ért el Andorra, nézőpont kérdése. Természetesen a magyar rajongók felháborodtak a majdnem kizárólag amatőrökből álló miniállam elleni vereség után és azt gondolnánk, minden magyar szurkoló így érez. Csakhogy akad egy magyar férfi, aki nagyon is boldog lehet a hercegségiek győzelmét követően, ugyanis hatalmasat kaszált vele: Andorra sikerére fogadott.

A férfi három szelvénnyel játszott, összesen 34.500 forintot költött a fogadásra és végül 375 ezer forint ütötte a markát, írja a dehir.hu. 1500-2000 forintos tétekkel játszott, többszörös kötésekkel adta fel a szelvényt. A legnagyobb számszerű eséllyel bíró tétje hatvanas volt, megjátszotta a félidei eredményt és a meccs végső kimenetelét is, erre kétezer forintot fizetett ki.

Két 42-es oddsszal rendelkező lehetőséget is megtett, az egyik ilyen egy másik szelvényen a pontos végeredmény volt. Egy 36-os esélyű fogadása is volt, ennél a férfi eltalálta, hogy csak Andorra lő gólt, ezt egyébként kétezer forinttal játszotta meg. Ugyan nagy téttel játszott, de biztosra ment, ugyanis más szelvényeken olyan végeredményekre is fogadott, amik kisebb nyereménnyel kecsegtették – ezek között szerepelt a magyar válogatott 2-1-es sikere is.

A férfi azért játszotta meg az andorrai sikert, mert nagyon felbosszantotta a magyarok túlzott magabiztossága, illetve, az, hogy több esetben is lekezelően nyilatkoztak az ellenfélről.

Talán az egyetlen boldog magyar futballszurkoló manapság…

