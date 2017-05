Magyar színekben pompázott a Wembley Stadion

Néhány pillanatra piros-fehér-zöld színekben pompázott a londoni Wembley Stadion, amelyre felkerült a For Hungary felirat is.

Ennek oka, hogy tíz éve adták át az újjáépített arénát, az évfordulóra pedig az összes olyan válogatott és klubcsapat nevét (és színét) megjelenítették, amely az elmúlt évtizedben pályára lépett az “új” Wembleyben.

A magyar válogatott 2010 augusztusában jár ott, és kapott ki 2-1-re Angliától.

To celebrate our 🎂 we've lit the arch to honour the 166 teams who've played at the new Wembley. Can you spot yours? #ForAll #Wembley10 pic.twitter.com/UbyPkrxInW

— Wembley Stadium (@wembleystadium) May 19, 2017