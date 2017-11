Forma-1: a Sauber tagjaira is rátámadtak Brazíliában

Egy nappal azután, hogy a Mercedes (és a Williams) csapattagjaira fegyveresek támadtak, a Sauber-istálló néhány tagja is megtapasztalhatta ugyanezt.

A szombati időmérő után a kis furgonjukban ülő Saubereseknek szándékosan neki ment egy másik autó, majd feléjük indult a támadó. Tette ezt fegyverrel a kezében.

– írta a csapat senior stratégája, Ruth Bascome.

#F1 Be careful leaving circuit even with added security. Just got hit by one car trying to make us stop with another ahead. Even left at an odd time (late) and they either followed or were alerted of a van headed that way past the end of the police presence near track. #BrasilGP pic.twitter.com/pPAmUgTvNy

— Ruth Buscombe (@RuthBuscombe) 2017. november 12.