Forma-1: újonc új-zélandi ugrik be az USA-ban

A Toro Rosso Brendon Hartley személyében újoncot avat jövő hétvégén, az egyesült államokbeli Austinban rendezendő Forma-1-es versenyhétvégén.

A 28 éves új-zélandi pilóta legutóbb 2009-ben tesztelt a csapattal, most a 19 éves francia Pierre Gasly helyét veszi át egy futamra. A francia versenyző a japán Super Formula sorozatot próbálja megnyerni ugyanazon a hétvégén, majd az idény utolsó három futamán ismét az F1-ben versenyez majd.

