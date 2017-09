Ricciardo szellentett, Hamilton és Bottas szagolta

Vasárnap Lewis Hamilton nyerte a Vettel-Raikkönen-Verstappen balesettel kezdődő kaotikus Szingapúri Nagydíjat. A futam utáni sajtótájékoztató is maradandó élményt biztosított. Mindazoknak, akik jelen voltak 4D-s mozi élményük lehetett, hiszen a vizuális és verbális élmény mellé a szaglásukat is tesztelte Daniel Ricciardo.

Lol @ValtteriBottas trying to keep his act together in “smelly” post-race interview (with subs)! @LewisHamilton #VB77 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/ypV24yr67x

— Juuso Peltola (@peljuu) 2017. szeptember 17.