Leszakadt az ég, Felipe Massa nyerte a foghíjas szabadedzést

Az idei 13. futam, az Olasz Nagydíj harmadik szabadedzését óriási esőzés előzte meg, így mindösszesen 16 percig tartott a tréning. A mezőnyből összesen heten futottak mért kört, így természetesen nem kaptunk tisztább képet az időmérő és a vasárnapi verseny előtt. A Mercedes pénteken erős volt, ennyit tudunk.

A harmadik edzést amúgy Felipe Massa nyerte, mögötte csapattársa, a kanadai Lance Stroll végzett.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF #FP3): Confirmation of the seven drivers who set lap times #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/kjzbhUSXiG

— Formula 1 (@F1) 2017. szeptember 2.