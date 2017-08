Forma-1: elásta a csatabárdot a két csapattárs

A Belga Nagydíj után végleg elpattant a húr, a Force India két pilótája csúnyán összeveszett. A 2017-es szezonban nem egyszer csaptak össze, így a csapatfőnök eltiltást is kilátásba helyezett.

Nem múlt el nyomtalanul a Force India házi csatája, ami mindkét autó sérüléséhez vezetett a Belga Nagydíjon. Esteban Ocon most már azért viccesen szólt oda Sergio Pereznek.

Most, a hétvégi monzai futam előtt a két versenyző kibékült, és elmondták, viselkedésükkel mindketten cserbenhagyták az istállójukat.

Pontosan tudjuk, micsoda csalódást okoztunk a csapatunknak. Azt hiszem, ezt Esteban (Ocon) is alátámaszthatja. Most is hiszem, hogy együtt tudunk dolgozni, és bennünk van, hogy sikeresek legyünk együtt, nem akarok távozni