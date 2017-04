Forma-1: Max Verstappen falnak csapódott

Max Verstappen a Kínai Nagydíj után Bahreinben is remekül rajtolt. Ezúttal a hatodik helyről ugrott előre rögvest a dobogót jelentő harmadikra és ott is haladt a 12. körig, amikor is fékhiba miatt kicsúszott.

Szerencsére nem volt nagy baleset, elég hosszú volt a kicsúszáshoz a beton, és ugyan Verstappen autója a falnak ütközött, de a pilótának nem, csak az autónak lett baja. Fel kellett adja a versenyt, holott, ha olyan szépen haladt volna, mint ahogy a kicsúszásig, itt is kinézett volna neki egy dobogó.

Nem sokkal később, a 13. körben Stroll megállt az egyes és a kettes kany között, és beküldték a Safety Cart. A bokszból kihajtó Sainzcal ütközött össze.

Hamilton csalafinta módon a Safety Car bejövetelekor Hamilton feltartotta szándékosan Ricciardót, amit kivizsgáltak és vétkesnek találták az angolt. A világbajnoki cím védője, aki idő közben amúgy is negyedik helyre esett vissza, öt másodperces büntetést kapott.

Hamilton az ítélet szerint szükségtelenül lassan ment a bokszba. Ugyan nem kötelezték bokszutca áthajtásra, azaz nem kell kötelezően kiállnia, de ha legközelebb megteszi, mondjuk gumicserénél, ott kell majd várakoznia. Ha többet nem hajt ki, úgy hozzáírják az öt másodperces büntetést az eredményéhez.

A kicsúszás, a baleset és a Safety Car után így áll a Bahreini Nagydíj:

GAINS AND LOSSES (LAP 16/57): A dramatic few minutes has really shaken things up at the #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/PsynzDv8go

— Formula 1 (@F1) 2017. április 16.