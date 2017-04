Sebastian Vettel még mindig piszok gyors Bahreinben

Bahreini Nagydíj első szabadedzésén Sebastian Vettel volt a leggyorsabb, az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat megnyerő német versenyzőt pedig a második tréningen sem tudta senki megelőzni. Pedig Vettelnek akadtak gondok az autójával, de a Ferrari szerelői hamar orvosolni tudták a problémát.

Nagyon szoros volt a küzdelem az élen, Vettel, Valtteri Bottas és Daniel Ricciardo 66 századon belül voltak.

Az első szabadedzésen Kimi Räikkönen autója füstölt, rendbe hozták, így ő lett a negyedik. Lewis Hamilton a korábbi tizedik helyen után most egy ötödik pozíciót villantott. A brit is még három tizeden belül volt Vettelhez képest.

