35 méterről vert óriási öngólt a Chelsea fiatalja Hollandiában

Az angol bajnoki címvédő Chelsea egyik kedvenc lerakóhelye a Vitesse, már ami a fiatal játékosokat illeti. Jelenleg négy ilyen futballista is a holland csapatnál játszik, egyikük Fankaty Dabo. Az egykori angol utánpótlás-válogatott hátvéd nyáron írt alá egyéves kölcsönszerződést, de a futballszeretők többsége valószínűleg most hallanak róla először. Tett is érte.

Dabo a Groningen elleni bajnokin került be az újságokba, amikor legalább 35 méterről próbálta hazaívelni a labdát. A többi már történelem.

Dabo túl nagyot rúgott a labdába, így az átesett a kapuson, és öngólt eredményezett. Ezzel egyenlített a Groningen, majd meg sem állt a 4-2-es győzelemig.