Az ír drukkerek megint szenzációsak voltak – videó

Az ír drukkerek legendásan jó arcok, valamivel mindig felhívják magukra a figyelmet, mint például a tavalyi Eb-n, amikor egy lánynak adtak több százan szerenádot. Szombaton Dániában alkottak, amikor a vb-pótselejtezőre hangolva (a meccs 0-0 lett) megszállták az egyik teret, majd odaálltak a fehérneműkben utazó Victoria’s Secret boltja elé és hatalmas ovációval fogadták az onnan kilépő vásárlókat. Az egyik ilyenről készült is egy videó, amihez nagyon nem is kell semmit hozzáfűzni:

The Irish outside a Victoria's Secret shop in Copenhagen….classic!!! 😂😂😂 pic.twitter.com/V8uAkiQgiy

— VV (@Vintage_Reload) November 11, 2017