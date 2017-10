Egy csapatnál most szívből gyűlölik a videóbírót

Az ausztrál élvonalban harmadik mérkőzését is elveszítette a Brisbane Roar, ezúttal a Newcastle Jetstől kaptak ki hazai pályán 2-1-re. Pedig már mindenki azt hitte a stadionban, hogy a 70. percben kiegyenlítettek a hazaiak, az A-League azonban az első élvonalbeli liga volt, amelyik élesben is bevetette a videóbírót, így most ezt a szituációt is visszanézték.

És kiderült, hogy les előzte meg a veterán Massimo Maccarone gólját. Még az akció elején, amikor labdát szereztek a hazaiak, akkor lépett vissza Maccarone lesről, ezt az egyik védő jelezte, a játékvezető azonban továbbengedte a támadást, ebből lőtt gólt az olasz csatár.

A visszanézésen azonban látszott a les, a játékvezető így teljesen jogosan nem adta meg a gólt. Hiába reklamáltak a hazaiak, helyes döntés született.