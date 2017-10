Orbán Viktor is elbúcsúztatta Bernd Storckot

Storck távozása csak részben lehetett meglepő, Orbán mégsem készült terjedelmes búcsúval.

Szépe, békésen, közös megegyezéssel távozik Magyarországról Bernd Storck, a labdarúgó-válogatottat Eb-re juttató, majd az elmúlt egy évben azt lesüllyesztő szövetségi kapitány – írtuk meg mi is a nagy bejelentést. Azt a nagy bejelentést, amit az Andorra elleni fiaskó óta sejteni lehetett, de a Svájc és Feröer ellen nyújtott játék megerősítette a gyanút. Storckot Csányi Sándor MLSZ-elnök is meleg szavakkal búcsúztatta, de Orbán Viktor miniszterelnök is elbúcsúzott tőle a Facebookján, így:

Danke sehr, Herr Storck. Alles Gute! // Mindent köszönünk, Herr Storck. Minden jót! Közzétette: Orbán Viktor – 2017. október 17.

Kiemelt kép: MTI