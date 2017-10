BL: otthon ikszelt a Real, történelmi győzelem Lipcsében, Sallaiék megtréfálták a Dortmundot

A H csoportban rendezték a Bajnokok Ligája 3. fordulójának egyik keddi rangadóját, a címvédő Real Madrid fogadta a Tottenhamet. Hazai helyzetekkel és egy Ronaldo-kapufával indult a találkozó, majd angol oldalon maradt el egy tizenegyes, hogy aztán egy öngóllal vezetést szerezzen a Spurs: Varane-ról pattant a labda saját kapujába. A félidő végét megnyomta a Madrid, Kroos pedig kiharcolt egy tizenegyest, amit a BL-gólrekorder Ronaldo értékesített.

A második játékrész eleje is a Realé volt, aztán az utolsó húsz percbe érve a Tottenhamnek volt két gólszerzési lehetősége, Navasnak kellett bravúrokat bemutatnia, az elsőnél, Llorente kísérleténél talán még a spanyol drukkerek is gólt láttak már. Lüktetett a meccs a lefújásig, viszont a végeredmény maradt 1-1, amivel a Tottenham lehet elégedettebb.

A csoport másik mérkőzésén sokáig érett a meglepetés, az APOEL Nicosia ugyanis gólnélküli első félidő után vezetést szerzett hazai pályán a Borussia Dortmund ellen. Sokratis aztán gyorsna felelt, de nem tudta behúzni a győzelmet a Dortmund nagy meglepetésre, így mindössze egy pontja van, csak jobb gólkülönbsége miatt előzi a ciprusi együttest. A magyar válogatott Sallai Roland a 72. percben állt be csereként, addigra már kialakult az 1-1-es végeredmény.

Az E csoportban a Liverpool nagyon megszórta idegenben a Maribort Kassai Viktor szeme láttára, a magyar volt a találkozó játékvezetője. Az angolok a szezonban hadilábon állnak a helyzetek kihasználásával, most azonban 19 perc után 3-0-ra vezettek, végül meg sem álltak hétig. Salah és Firmino is duplázott, de betalált a 19 éves Alexander-Arnold is.

Történelmi ez a győzelem, angol csapat még nem nyert ekkora különbséggel idegenben a BL/BEK-ben.

7 – Maribor 0-7 Liverpool is the biggest margin of victory for an English club away from home in the European Cup/Champions League. Heaven.

— OptaJoe (@OptaJoe) 2017. október 17.