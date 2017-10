Pazar csellel csapta be Messit a madridi védő

Vitán felül áll, hogy Diego Godín napjaink labdarúgásának egyik legjobb védője. A 31 éves játékos igazi kősziklaként áll a védelem közepén, emellett pedig a fontos gólok szerzője, talált már be bajnoki címről döntő mérkőzésen, Bajnokok Ligája-döntőben, vagy a világbajnokságon kulcsfontosságú találkozón.

Szombaton, a Barcelona elleni bajnoki rangadón pedig bebizonyította, hogy egyfelől nem szívbajos, másfelől pedig technikailag is nagyon képzett.

A meccs hajrájában, amikor már nagyon nyomott, sőt, ki is egyenlített a Barca, akkor volt egy pazar csele a tizenhatos vonalánál, amivel rendesen be is csapta Lionel Messit. Íme:

A találkozó egyébként 1-1-es döntetlennel ért véget, a listavezető Barcelona először veszített pontokat a bajnokságban. Mondjuk az Atlético otthonában senkinek sincs könnyű dolga.