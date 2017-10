Az argentin harmadosztályban is Leo Messi a legnagyobb király – kép

Miután a héten a mesterhármasával kilőtte Argentínát a 2018-as oroszországi világbajnokságra, Lionel Messit jobban szeretik otthon, mint eddig valaha.

Ki így, ki úgy adózik a szupersztár zsenialitása előtt, de kétségkívül a legszellemesebb próbálkozás az argentin harmadosztályból, a Sacachispastól érkezett.

A klub kezdője – kivéve a kapust – a hétvégi bajnokija előtti csapatfotón az ötszörös aranylabdás tiszteletére Messi-ként állt oda.

A kép aláírás angolul nagyon találó:

Our hero in this MESS!, azaz a mi hősünk ebben a katyvaszban.