Őrült meccset nyertek meg Gulácsiék

A Leipzig focicsapata Kölnben lépett pályára a Bundesliga 7. fordulójának zárómérkőzésén, a vendégek kapuját ezúttal is Gulácsi Péter védte. Már az első félidő elég mozgalmas volt és egy gólt is láthattunk, Klostermann juttatta előnyhöz a lipcseieket.

A második félidő aztán még lüktetőbb játékot hozott, elsősorban a hazaiak kapusa, Horn volt munkában, de a 76. percben Gulácsinak is be kellett mutatnia egy nagy védést. Közben pedig két tizenegyesgyanús esetet is visszanéztek a videóbíróval, de egyiknél sem kaptak büntetőt a kölniek.

A 80. percben egy szép támadás után Poulsen megduplázta a vendégek előnyét, a kölni szurkolók közül többen elindultak haza. Rosszul tették, Osako szinte azonnal szépített, innentől kezdve pedig a hazaiak ledominálták ellenfelüket, viszont egyenlíteniük már nem sikerült.

Az összefoglaló:

A meccsen a csapatok összesen 39 kapuralövéssel próbálkoztak (16-23 arányban, ebből hazai oldalon hat, a vendégeknál tíz talált kaput), azaz a kapusokat rendesen megdolgoztatták a támadók.

Eredmény – Bundesliga, 7. forduló Köln – RB Leipzig 1-2 (0-1) Gólszerzők: Osako (82.) illetve Klostermann (30.), Poulsen (80.)