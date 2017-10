Ausztráliából is érkeztek a Barcelona zárt kapus meccsére

Hosszas huzavona után végül megrendezték vasárnap a Barcelona – Las Palmas bajnokit, de csak üres lelátók előtt. Erről szűk fél órával a meccs kezdete előtt tájékoztatták a szurkolókat, el lehet képzelni mekkora volt a csalódottság.

Főleg annál a családnál, akik egyenesen Melbourne-ből érkeztek erre a mérkőzésre. A jegyeket három hónappal ezelőtt foglalták le, akkor még azért, hogy lássák Neymart, aki idő közben ugye már a Paris Saint-Germain játékosa.

A találkozót egyébként 3-0-ra nyerte meg a továbbra is hibátlan Barca, Lionel Messi lőtt két gólt és adott egy gólpasszt.

A long way to come for no football.

This family travelled from Australia for @FCBarcelona…

And Neymar!

👇 👇https://t.co/yD9sYdGrmI pic.twitter.com/Zti3ORDL6F

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 2017. október 1.