Sarokkal és nevetséges védelmi hibából is lőtt gólt a Dortmund

Folytatta menetelését a Borussia Dortmund labdarúgócsapata, így bármit is játszanak a riválisok, Peter Bosz együttese az élen marad a 7. forduló végére is. A dortmundiak ezúttal az Augsburg otthonában nyertek 2-1-re, két rendhagyó találatuk is volt:

előbb Jarmolenko sarkazása pattant be az egyik védőről,

majd Kagawa amúgy gyönyörű lövése előtt a hazai védelemben várt mindenki a másikra, komikus jeleneteket okozva.

Még az is belefért, hogy Aubameyang a hajrában kihagyott egy tizenegyest, bár a végén az Augsburg okozott kellemetlen perceket, de egyenlíteni nem tudott. Ez a második bajnoki volt a szezonban, amelyen gólt kapott a BVB. A csapat gólaránya azért még így mesébe illő:

21-2.

A játéknap érdekessége még, hogy a Mönchengladbach-Hannover meccs késve kezdődött, mert a vendégek busza dugóba keveredett. A Borussia aztán egy 94. percben szerzett góllal tudta legyűrni riválisát, mint ahogyan a Frankfurt is a Stuttgartot. Utóbbi mérkőzésen a csereként beküldött Terodde a beállása után egyből gólt szerzett egy szöglet uténi fejesből, de ez sem ért pontot a Stuttgartnak.

Eredmények – Bundesliga, 7. forduló Augsburg – Borussia Dortmund 1-2 (1-2)

Gólszerzők: Caiuby (11.) illetve Jarmolenko (4.), Kagawa (23.) Frankfurt – Stuttgart 2-1 (1-0)

Gólszerzők: Rebic (42.), Haller (90+4.) illetve Terodde (61.)

Piros lap: Falette (64.) Borussia Mönchengladbach – Hannover 2-1 (0-0)

Gólszerzők: Ginter (67.), Hazard (90+4. – 11-esből) illetve Harnik (71.) Wolfsburg – Mainz 1-1 (0-0)

Gólszerzők: Guilavogui (55.) illetve Muto (74.)

Piros lap: N’Tep (90+2.)