Ha már a góllövés nem megy, inkább történelmet írt a Bundesliga-csapat

Nem esett gól a Hamburg és a Werder Bremen mérkőzésén a német labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati játéknapján. Mondjuk ez a hazaiak szempontjából nézve nem is olyan meglepő, ez volt az ötödik mérkőzés, hogy nem találtak a kapuba. Ami újdonság, hogy nem is kaptak gólt, így négy zakó után végre szereztek egy pontot.

A Werder Bremen pedig továbbra is nyeretlen. Ez a negyedik döntetlenjük volt.

Volt egy történelmi pillanata is a mérkőzésnek, Jann-Fiete Arp ugyanis az első játékos a Bundesligában, aki ebben az évezredben született. A 17 éves német csatár 2000. január 6-án született, a 89. percben állt be csereként.

17 – 17 year old Jann-Fiete Arp (@HSV_English) is the first player born in 2000 to appear in the #Bundesliga. Youngster.#HSVSVW

— OptaFranz (@OptaFranz) 2017. szeptember 30.