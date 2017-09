Kitiltották a moszkvai drukkereket a BL-meccsről

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) kitiltotta a Szpartak Moszkva szurkolóit a csapat következő idegenbeli mérkőzéséről a Bajnokok Ligájában. A moszkvai klub drukkerei múlt szerdán a maribori BL-csoportmérkőzésen (1-1) pirotechnikai eszközöket használtak a lelátón, valamint különböző tárgyakat dobáltak a játéktérre.

Az első félidőben – körülbelül hatvan méterről – petárdával majdnem eltalálták a német Deniz Aytekin játékvezetőt, aki ezt követően három percre megszakította a játékot.

Spartak Moscow fans firing a flare towards the ref during their game at Maribor tonight. 😬 pic.twitter.com/rS8kfOQpqp

— Ball Street (@BallStreet) 2017. szeptember 13.