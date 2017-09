Már nincs veretlen csapat az NB I-ben

Elveszítette bajnoki veretlenségét az NB I 9. fordulójában a Vasas átmeneti otthonába látogató Videoton. A fehérváriak a mérkőzés elején Pátkai Máté góljával vezetést szereztek, azonban az angyalföldiek még az első játékrészben fordítani tudtak. Fordulás után még növelni is tudták a “hazaiak” az előnyt, sőt a találkozó végére a Videoton több játékosa is elveszítette a fejét, ezért kilenc emberrel fejezte be a mérkőzést a Vidi.

Őrületes gólváltásból került ki győztesen a Paks a Diósgyőr elleni találkozón. A tolnaiak végül 4–2-re tudtak diadalmaskodni a hihetetlen gólokkal tarkított mérkőzésen.

Egyetlen megingás elég volt a Debrecennek, hogy megnyerje a mérkőzést Balmazújvárosban. A gyenge színvonalú találkozón valamivel többet próbálkoztak a hazaiak, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani, így Haris Tabakovic fejes góljával már zsinórban negyedszerre nyert a Loki.

Szintén egyetlen találat döntött Felcsúton a Puskás Akadémia-Mezőkövesd mérkőzésen, valamint Szombathelyen, ahol a Haladás legyőzte az Újpestet.

Eredmény – NB I, 9. forduló Vasas FC–Videoton FC 3–1 (2-1)

Gólszerző: Burmeister 22′ 82′ Risztevszki 28′ ill. Pátkai 12′

Kiállítva: Nego 89′ Lazovics 93′ (mindketten a Videotontól) Diósgyőr–Paks 2–4 (1-2)

Gólszerző: Ugrai 7′ Joannidisz 50′ ill. Bartha 13′ Bertus 40′ Daru 72′ Kulcsár D. 93′ Balmazújváros–Debreceni VSC 0–1 (0-1)

Gólszerző: Tabakovic 47′ Haladás–Újpest 1–0 (0-0)

Gólszerző: Williams 53′ Puskás Akadémia–Mezőkövesd 1–0 (0-0)

Gólszerző: Diallo 59′