Mané mentette meg a Liverpoolt, drámai csatát nyert a Southampton

Nyerni tudott a Liverpool és a Leicester is a Premier League második fordulójában, de a legnagyobb meccset Southamptonban játszották szombaton.

A 11. percben már vezetést szereztek a Szentek a West Ham vendéglátóiként, ráadásul Manolo Gabbiadini gólja 9 órányi és 15 percnyi góltalanságnak vetett véget a Southamptonnál.

1 – Manolo Gabbiadini’s strike ended Southampton’s run of nine hours & 15 minutes without a Premier League goal at St. Mary’s Stadium. Wait. pic.twitter.com/cgqI653vOc

A 33. percben a londoniak közül az osztrák Marko Arnautovic piros lapot kapott könyöklésért, pár perccel később megduplázta előnyét a hazai csapat. Ennek ellenére a West Ham nyáron igazolt mexikói csatára, Javier Hernández – közismert becenevén Chicharito – még a szünet előtt szépített, majd a második félidőben egyenlített. Az ünneplés azonban elmarad a kalapácsosoknál, ugyanis a 93. percben Charlie Austin büntetőből megszerezte a Southampton győztes gólját.



All Goals & highlights – Southampton 3-2 West… by goalsarena2017

A tavalyi idényben már megszokhatták a Liverpool szurkolói, hogy Sadio Mané a megmentőjük, szombaton ismét a szenegáli lett a Vörösök hőse, miután a 72. percben hosszú szenvedés után vette be a Crystal Palace kapuját. Mané gólja így három pontot ért Jürgen Klopp együttesének.

A West Bromwich Albion támadója, Hal Robson-Kanu beírta magát a Premier League törtnélemébe, ugyanis csupán a negyedik labdarúgó a világon, aki elmondhatja magáról, hogy kiállították miután gólt szerzett. Igaz, az a gól három pontot ért.

4 – Hal Robson-Kanu is only the 4th player in Premier League history to score & be sent off after coming on as a substitute. Contrasts.

— OptaJoe (@OptaJoe) 2017. augusztus 19.