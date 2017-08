Dárdai Pál is megszólalt csapata botrányos kupameccse után

Szurkolói rendbontás miatt kétszer is meg kellett szakítani a játékot a Hansa Rostock-Hertha Berlin kupameccsen. A találkozó végül befejeződhetett, és a berliniek jutottak tovább 2-0-lal, de a történtek nagy visszhangot kaptak a német médiában. Természetesen megkérdezték a Hertha magyar vezetőedzőjét, Dárdai Pált is.

– ecsetelte Dárdai a mérkőzés után.

Hertha Berlin’s cup match against Hansa Rostock has twice been suspended tonight after pyrotechnics were let off inside the stadium pic.twitter.com/ojEv5z2GM3

— B/R Football (@brfootball) 2017. augusztus 14.