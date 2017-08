Újabb magyar támadó igazolhat az amerikai bajnokságba

Amerikai sajtóértesülés szerint Németh Krisztián elhagyja a katari al-Garafát és visszatér az észak-amerikai profi ligába (MLS), a New England Revolutionbe. Németh 2014 decemberében igazolt a Sporting Kansas Cityhez, ahol 28 mérkőzésen lépett pályára, ezeken tíz gólt is szerzett. Ezt követően csapott le rá az al-Garafa 2016 januárjában, a katari klubtól viszont szabadulna a csatár és az MLS-ben nem felejtették el mire képes.

Az ESPN beszámolója szerint Némethnek nagyon nehezen, de végre sikerül felbontania a szerződését, így szabadon igazolhatóvá válik, vagyis ingyen megszerezhető bármely klub számára. A portál négy kérőt jelölt meg: a Kansas City, a Columbus Crew, a DC United és a New England Revolutions szeretné szerződtetni a támadót.

Az ESPN szerint a Revolutions lesz a befutó, ebben az esetben viszont ki kell fizetnie a New Englandnek 350 ezer dollárt a Columbus Crewnak, mivel ők előrébb állnak az úgynevezett allokációs listán, amely az MLS saját rendszere. Az allokációs rendszerbe azok a játékosok kerülnek, akik amerikai válogatottak, amerikai csapatokban nevelkedtek, vagy az amerikai bajnokságból kerülnek külföldre – ez vonatkozik Németh Krisztián esetében. Ilyenkor a lista élén álló csapatnak volna előjoga igazolni, ezt kell “kivásárolnia” a New England Revolutionsnek. A lista sorrendje egyébként évről évre változik, mindig a leggyengébben szereplő csapatokat segíti.

.@NERevolution getting Nemeth while $350k+ allocation 💰💰 goes to @ColumbusCrewSC (waiting on league approval) #MLS

— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) 2017. augusztus 10.