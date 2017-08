Egy helyet javított a magyar válogatott a FIFA világranglistáján

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta havonta frissülő világranglistáját, melyen Magyarország egy pozíciót javítva az 56. helyen áll.

Az aktuális listát főleg az Arany Kupa befolyásolta, ennek köszönhető például, hogy a tornán döntőbe jutó Jamaica 19 helyet előre lépve éppen a mieink mögé jöttek föl az 57. pozícióba. Ezalatt az élen Brazília visszavette a vezetést a világbajnoki címvédő németektől, Argentína pedig maradt harmadik. Némi meglepetésre Svájc negyedik helyre jött föl, míg Lengyelország ötödik, amely új rekordnak számít.

NEW #FIFARANKING

🇧🇷Brazil back on top

🇵🇱Poland reach all-time high

🇨🇭Switzerland rise to fourth

READ MORE 👉 https://t.co/yODyMRICjA pic.twitter.com/KiaHlqz44X

— FIFA.com (@FIFAcom) 2017. augusztus 10.