Nikolics megelőzte Kakát és Dempsey-t

Az ESPN összeállította az amerikai focibajnokság, az MLS toplistáját. A legjobb 30 játékos közé Nikolics Nemanja is felfért, méghozzá az előkelő 13. helyre.

Nikolics még egy Audinál is gyorsabb!

Az Audinál is gyorsabb magyar válogatott támadó 16 találattal vezeti a góllövőlistát, és akár meg is döntheti az egyaránt 27-ig jutó Chris Wondolowski és Bradley Wright-Phillips rekordját – véli az ESPN. A lap szerint kegyetlen befejező, de az előkészítésben is jó.

Nikolics tehát méltán került be az MLS all star csapatába is, amellyel már javában készül a Real Madrid elleni, csütörtök hajnali meccsre.

Az MLS 30 legjobb játékosa 1. David Villa, New York City FC

2. Sebastian Giovinco, Toronto FC

3. Diego Valeri, Portland Timbers

4. Bastian Schweinsteiger, Chicago Fire

5. Ignacio Piatti, Montreal Impact

6. Miguel Almiron, Atlanta United

7. Michael Bradley, Toronto FC

8. Jozy Altidore, Toronto FC

9. Dax McCarty, Chicago Fire

10. Cyle Larin, Orlando City SC

11. Nicolas Lodeiro, Seattle Sounders

12. Kellyn Acosta, FC Dallas

13. Nikolics Nemanja, Chicago Fire

14. Josef Martinez, Atlanta United

15. Mauro Diaz, FC Dallas

16. Clint Dempsey, Seattle Sounders

17. Fanendo Adi, Portland Timbers

18. Darlington Nagbe, Portland Timbers

19. David Accam, Chicago Fire

20. Bradley Wright-Phillips, New York Red Bulls

21. Kaká, Orlando City SC

22. Giovani dos Santos, LA Galaxy

23. Romain Alessandrini, LA Galaxy

24. Erick “Cubo” Torres, Houston Dynamo

25. Benny Feilhaber, Sporting Kansas City

26. Tim Howard, Colorado Rapids

27. Osvaldo Alonso, Seattle Sounders

28. Sacha Kljestan, New York Red Bulls

29. Matt Hedges, FC Dallas

30. Federico Higuain, Columbus Crew SC