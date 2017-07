A Chelsea megszerezte az egyik legjobb francia fiatalt

Hosszú hetek-hónapok tárgyalásai és fordulatai után hivatalosan is pont került a Monaco 22 éves francia tehetségének, Tiemoue Bakayoko ügyének a végére: a Chelsea 45 millió eurót fizet a 2016-2017-es BL-szezon egyik legnagyobb felfedezettjéért.

– idézi a BBC a játékost. Bakayoko az előző szezonban nagyszerűen játszott a későbbi francia bajnok Monacóban, a nyár elején többször lehetett olvasni, hogy az angol bajnoki címvédő Chelsea szeretné is megszerezni. Végül öt éves szerződésben állapodtak meg a felek, és az új csapatában a 14-es mezszámot viseli majd.

BREAKING: Chelsea have completed the signing of Tiemoue Bakayoko from Monaco for a reported fee of £40 million. https://t.co/rYmPtkVc0j pic.twitter.com/ewT7gKzZot

— ESPN FC (@ESPNFC) 2017. július 15.