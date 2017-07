Dzsudzsáknak jólesett, hogy Orbán hazahívta, el is gondolkodott rajta

Hétfőn igen emlékezetes videó került ki Orbán Viktor Facebook-oldalálra. A miniszterelnök az egyiptomi elnököt várta, amikor összefutott Dzsudzsák Balázzsal, a válogatott csapatkapitányával. Megörültek egymásnak, volt egy kis beszélgetés, amikor is elhangzott ez Orbántól:

Már hazajöhetne, nem tudom, mit keres az araboknál, már most már volt ott eleget.

Dzsudzsák erre azt mondta: korábban is mondta Orbán Viktornak, szívesen hazajönne.

Na, be is indult a találgatás, vajon melyik magyar csapatba tér haza a jelenleg az al-Vahdában focizó Dzsudzsák. A Bors megkereste a játékos menedzserét, Vörösbaranyi Józsefet, aki azt mondta:

Balázs nagyon pozitívnak értékelte a miniszterelnök úrral való találkozást. Jólesett neki az invitálás, el is gondolkodott rajta. Ám mivel még egy­éves szerződés köti a klubjához, a hazatérése nem aktuális. Hogy mi történik majd a jövőben, azt pedig meglátjuk!

Ugyan Vörösbaranyi azt mondta, hogy nem aktuális a dolog, azért az átigazolási piac még csak most indult be, a nyár vége pedig messze van még. Szóval nagy valószínűséggel nem ért most véget a sztori.