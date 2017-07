Vasas-ügyvezető: James cserbenhagyta a klubot

Vancsa Miklós, a Vasas ügyvezetője több játékos jövőjéről is beszélt a Nemzeti Sportnak. Habár a klub csúnya vereségbe futott Izrealeben, nem személycserékről, vagy felelősökről, hanem az új nyári szerzemények körül kialakult helyzetről szólt az interjú.

Vancsa elmondta, cseh igazolásukról, Vít Benesről kiderült, hogy 15 éve súlyos operáción esett át, és kivették a veséjét. Magyarországon ezért nem kaphat sportorvosi engedélyt, így természetesen a Vasasban sem léphet pályára. Az ügyvezető szerint ezt a játékos megszerzése előtt nem tudták, csak egy tüzetesebb budapesti kivizsgálás után derült ki mindez.

A futballista nem akart becsapni minket, de sajnos olyan egészségügyi gondja van, amelyről nem beszélhetek, nem is akarok, de Magyarországon nem játszhat miatta. Megpróbáljuk áthidalni a problémát, kiderül, megoldható-e.

– mondta Vancsa a cseh játékos állapotáról, és a következő hetek teendőiről.

A 28 éves Benes jelenleg is a klubbal készül, de a jövője képlékeny. Lehet sikerül megoldást találni, de az is lehet, hogy kölcsönben máshol folytatja, vagy előfordulhat az is, hogy elengedik.

Lubos Kemenár Vukasin Poleksic pótlásárára érkezett a Vasas kapujába, a sérüléséből lábadozó Berecz Zsomborért pedig a Dinamo Zagreb érdeklődik.

Vancsa szót ejtett a kanadai Manjrekar Jamesről, aki a múltheti izraeli EL-selejtező előtt közölte a vezetőséggel, hogy inkább a kanadai válogatott edzőtáborába tart. Vancsa szerint a játékos már nem tér vissza a csapathoz.

Manjrekar James cserbenhagyta a Vasast (…) Nem akarok túlságosan előre szaladni, a döntés sem kizárólag az én kezemben van, de ha rajtam múlna, többet nem venné fel a Vasas mezét.

– zárta gondolatait az angyalföldi klub vezetője.