Vb-selejtező: Andorra-Magyarország 1-0

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Bernd Storck eleve több alapembernek is pihenőt adott a szezon után, ám a héten további kulcsjátékosok dőltek ki, hogy mást ne mondjunk, Szalai Ádám sem áll a kapitány rendelkezésére. Mindezektől függetlenül kötelező a győzelem, még akkor is, ha Lettország és Svájc is megizzadt a miniállam otthonában, Feröer pedig csak döntetlent ért el.

Eredmény – vb-selejtező, B csoport, 6. forduló Andorrai Nemzeti Stadion, Játékvezető: Charalambos Kalogeropoulos (görög) Andorra – Magyarország 1-0 Andorra: J. Gomes – C. Rubio, Llovera, Lima, San Nicolás – Vales, Rebés – Clemente, Pujol, A. Martínez – Aláez Magyarország: Gulácsi – Bese, Vinícus, Lang, Tóth B. – Nagy Á., Kleinheisler – Dzsudzsák, Stieber Z., Gyurcsó – Eppel Gólszerző: Marc Rebés 26′ Sárga lap: Jordi Aláez 27′, Marc Pujol 29′, Moises San Nicolas 36′ illetve Bese Barnabás 45′ Piros lap: –