A terror teheti tönkre a török focit

Míg az elmúlt években a labdarúgók előszeretettel igazoltak Törökországba, addig most sokan távozhatnak a télen. A politika és a terrortámadások elijesztenek mindenkit.

Szilveszter este egy fegyveres tüzet nyitott egy isztambuli szórakozóhelyen, a támadásban 39-en vesztették életüket és további 69-en megsérültek.

Nemrég egy focimeccs után robbant fel két pokolgép is szintén Isztambulban, akkor 44-en haltak meg: 38 rendőr és 6 civil, a rendőrök ellen irányult a merénylet.

Ankarában az orosz nagykövetet, Andrej Karlovot ölték meg egy kiállításmegnyitón.

Ez a három esemény nem egész egy hónap leforgása alatt történt Törökországban, ahol tavaly nyáron még katonai puccskísérlet is volt. Az emberek félnek, és ez bizony a sportvilágra is kihatással van.

Kína sem akar lemaradni Egyre feltűnőbb a kínai bajnokság nyomulása, gyakorlatilag csillagászati összegekért igazolnak le játékosokat, akiknek utána brutális fizetést adnak. A kínai szuperliga egyre feljebb tör, és bár terror még nincs ott, diktatúra igen, kérdés, ez érezteti-e majd hatását a játékospiacon is.

Ott van például a török labdarúgó-bajnokság, amely az elmúlt években elég felkapott lett. A topklubok anyagi helyzete kiváló, az adók alacsonyak, újabban pedig már a légiósok számát is 14-ben korlátozták csapatonként, akár úgy is le lehet játszani egy mérkőzést a Süper Ligben, hogy nem lépett pályára egyetlen török focista sem. Hogy ez utóbbi jó-e, vagy sem, arról megoszlanak a vélemények, mindenesetre özönlöttek is a neves, de már karrierjük csúcspontján túllévő játékosok a bajnokságba: Wesley Sneijder, Robin van Persie, Nani, Mario Gomez, Raúl Meireles, hogy csak pár nevet említsünk.

A korosodó sztárokért nagy általánosságban 5-8 millió eurót fizetnek a török klubok, és ami az igazán vonzó a játékosok számára, hogy például Sneijder és van Persie közel 5 millió eurót keres évente alapból, erre pedig még rájön a meccspénz, ami az ő esetükben találkozónként plusz 20-25 ezer eurót jelent.

Mégis, Gomez és Meireles inkább otthagyták Törökországot 2016 nyarán, még a bajnokság kezdete előtt a kialakult politikai helyzet és a félelem miatt. És a hírek szerint nem ők lesznek az egyetlenek.

Wesley azért ment oda, hogy focizzon, ehhez képest minden nap azért kell imádkoznunk, nehogy történjen velük valami

– mondta a holland Telegrafnak Sneijder édesanyja. A holland játékos kedvesének a Reina klub az egyik kedvenc helye, ahol a szilveszteri támadás történt, de a család elutazott az ünnepekre, így nem voltak Isztambulban.

Közben most 2017 elején óriási bevételkiesésre lehet számítani. Megszokott dolog az európai focicsapatok körében, hogy a téli szünetben Törökország felé veszik az irányt, ott készülnek a tavaszi szezonra. A magyar klubok is előszeretettel fordulnak meg az országban, a Haladás, az MTK és a Paks például oda megy a téli szünetben.

Tavaly januárban a Bundesligából és a Bundesliga 2-ből összesen 16 csapat választotta Törökországot a felkészülési időszakban. Idén egy sem, mert ahogy a Deutsche Welle írta, a politikai és a biztonsági helyzet miatt inkább más úti célt kerestek maguknak a klubok.

Így hát hiába dolgoznak ezerrel a focibajnokság fellendítésén a törökök, a csapatokat és a játékosokat is elriasztja a kialakult helyzet.