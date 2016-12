Több, mint 200 milliót gyűjtött az OTP Bank Liga meglepetéscsapata

Ősszel sokáig meglepetésre a Vasas vezette az OTP Bank Ligát, végül a harmadik helyen tölti a telet a fővárosi együttes. Prémiumgyűjtésben viszont Remili Mohamedék a legjobbak, rendre betartják az MLSZ ajánlásait, így az őszi szezonban 229 millió forintot gyűjtöttek – írja a Blikk.

A pontokért továbbra is 2 millió forint jár, a meccseken pályára lépő külföldi futballisták szabályozásának betartá­sáért pedig 3 millió kapható. A legkifizetődőbb faktor azonban a fiatalok szerepeltetése.

Ha egy 1996. január 1-e után született futballista 90 percet játszik, az 2 milliót, ha mellette még egy ilyen korú ugyanennyi lehetőséget kap, az további 3 milliót ér, viszont ha a két fiatal egyike legalább 1997-es születésű, az további 1 milliós­ pluszt jelent.

A Vasasnál a 19 éves Szivacski Donát és a 20 esztendős Vida Máté is gyakran játszik, de Kleisz Márk (18) és Murka Benedek (19) is megtapasztalhatta már az NB I légkörét.

Már akkor is fontosnak tartottuk a fiatalok szerepeltetését, amikor az MLSZ nem jutalmazta. Az NB II-ben is rájuk építettük a csapatot, így fontos tapasztalatot szerezhettek a „nagyok” között. Büszkék is vagyunk rá, hogy a felnőtt- és az utánpótlás-válogatottaknak kilenc játékost ad klubunk