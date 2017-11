Mátyásföldről törne Las Vegasig a magyar ketrecharcos

A Budapesten, az Örs Vezér terétől mintegy 20 percnyire, csendes, kertvárosi környéken található Baseline Sport Arénában Fábián Melindától, a 30 éves magyar ketrecharcostól és edzőjétől, Peszlen Ferenctől hangos az épület. A komplexum profin összerakott: gépek tucatjaival, minden igényt kielégítő felszerelésekkel és egy hivatalos MMA-ketreccel van felszerelve.

A magyar valóságban, a futballstadionok országában, a néhol elhanyagolt és omladozó vidéki és fővárosi sportkomplexumok Magyarországán kész csoda, hogy az állam által helyzetbe hozott, tao-milliárdokkal kitömött látványsportokon kívül bármi és bárki életben tud maradni.

Az MMA, vagyis a ketrecharc hátránya itthon, hogy szabadidősportként van elkönyvelve, sem az olimpiai, sem a nem olimpiai sportágak között nincs nyilvántartva, ezért egyáltalán nem részesül állami támogatásban.

Edzésre érkezünk a mátyásföldi arénába. A bemelegítés után jó iramú, pörgős sparringokkal, azaz kesztyűzéssel, egymás elleni mini-meccsekkel gyakorolnak Fábiánék. Főhősünk mellé három edzőpartner is csatlakozik, így több technikával, szélesebb repertoárral találja magát szembe. A taktikán, a helyes kivitelezésen van a hangsúly, a ketrec mellől Peszlenék folyamatosan hajtják a tanítványokat. Ezt így, azt meg úgy csináld, tanácsolják az olykor-olykor a földön patthelyzetig jutó sportolóknak.

A pulzus végig magas, a menetek közötti percekben nyújtó- és légzőgyakorlatokkal próbálnak lenyugodni a felek. Ám a pihenés perceiben sincs megállás, megy a diskurzus a mozdulatokról, az éppen lecsúszott rúgásokról, vagy a jól kivitelezett kombinációkról.

Fábiánt csak a foglalkozás végén, félig még a le nem küzdött légszomj állapotában sikerült elkapnunk. Egy óriási, messziről is jól látható monoklival közeledik, mint megtudjuk, egy edzésen sikerült ekkorát kapnia. De nem most kezdte, mondja, van már a lábában néhány menetnyi tréning.

– kezdi a történelmi visszatekintőt Magyarország egyik legjobb ketrecharcosa, Fábián Melinda. Azt mondja, soha nem tudatosította magában, hogy küzdősportolóként szeretne érvényesülni, egyszerűen így alakult, így tudott kiteljesedni.

Időben észlelte, mondja, hogy a professzionális sport lesz az ő útja, így hamar elhatárolta magát a zavaró tényezőktől, és mindent e célnak rendelt alá. „Ez egy külön életstílus” – bólogat.

Fábián Melinda úgy véli, azok az emberek, akik végül hátat fordítottak neki, valószínűleg azért tettek így, mert nem tudják elfogadni az ő életvitelét – nem egy, nem kettő dolgot kellett feláldozni a sport és a siker érdekében. Mosolyogva azért hozzáteszi, senki ne gondolja, hogy nem engedte volna ki néhányszor a gőzt fiatalon, sőt táncolni kifejezetten szeret.

Fábián neve a csütörtökönként a Sport 1-en vetített The Ultimate Figher című ketrecharcos-valóságshowból lehet ismerős. A magyar MMA-s az autójának eladásából finanszírozta az útját Las Vegasba, ahol egy válogatón végül igent mondtak neki. Hiába dolgozott – a többi harcoshoz hasonlóan – teljesen idegen edzővel, a műsorról azt mondja, óriási kaland volt innen, egy ilyen pici országból kijutni a sportág legjobbjai közé. Saját szemével láthatta, hogyan működik a világ arrafelé, mi kell ahhoz, hogy jobb és jobb legyen minden nap.

A magyar versenyző végül az első meccsén kikapott, így kiesett a végső győzelemért, a UFC-világbajnoki címéért folytatott harcból.

Rachael Ostovich gets the win via rear-naked choke and moves on to the second round! Did you see that one coming? #TUF26 😉 pic.twitter.com/4rfoSbtHBb

— FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 2017. október 19.