Innsbruck is nemet mondott az olimpiára

Tirolban arról szavazhattak az emberek, szeretnének-e téli olimpiát rendezni, de az eredmény alapján 2026-ban nem Innsbruck lesz a házigazda.

A szavazáson a voksolók 53,5 százaléka a nemleges választ ikszelte be, Tirol tartomány székhelyén, Innsbruckban még magasabb volt az olimpiát ellenzők aránya, mert ott a szavazók 67,41 százaléka mondott nemet.

Egy júniusban elkészített megvalósíthatósági tanulmány szerint 1,175 milliárd euróba (361 milliárd forint) került volna az innsbrucki olimpiarendezés.

A pályázat alapján új létesítmények helyett a már meglévőeket használták volna, így a tiroli régió mellett német és olasz helyszínek is lettek volna, sőt a Magyar Olimpiai Bizottság jelezte, hogy szívesen otthont adna a korcsolyaversenyeknek.

A bevont helyszínek közül egyébként St. Antonban, Hochfilzenben és Seefeldben is azok a szavazatok voltak többségben, amelyek támogatták az olimpiarendezést.

Innsbruck már kétszer, 1964-ben és 1976-ban is házigazdája volt a téli olimpiának, további két esetben, 1993-ban és 1997-ben pedig ugyanaz történt, mint most, a helyiek nemmel szavaztak. Négy évvel ezelőtt a nyári olimpiára is nemet mondtak a szomszédban, akkor a bécsi rendezés ötlete vérzett el, miután a szavazók több mint 70 százaléka ellene volt.