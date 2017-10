Marija Sarapova őrült meccsen lett újra tornagyőztes

Marija Sarapova nyerte az 500 ezer dollár (116 millió forint) összdíjazású tiencsini keménypályás női tenisztornát. A 30 éves orosz játékos a döntőben a világranglista 102. helyén álló fehérorosz Arina Szabalenkával találkozott, és ugyan a papírforma az ő sima sikerét vetítette előre, rendesen megizzasztotta őt riválisa.

Sarapova az első szett elején kétszer is elveszítette az adogatását, 4-1-es hátrányban is volt, innen tudott fordítani és nyerte meg a játszmát 7-5-re. A második játékrész még az elsőnél is kaotikusabb volt.

A szervajátékával továbbra is hadilábon álló Sarapova ezúttal már 5-1-es hátrányban találta magát.

A következő öt játékot ő nyerte, aztán 6-5-nél Szabalenka ismét brékelte. Jött a rövidítés, ami szintén nagyon szoros volt, fej fej mellett haladt a két játékos. Az orosz a negyedik meccslabdáját használta ki végül.

A győzelem pillanata:

A 15 hónapos doppingeltiltásból áprilisban visszatért Marija Sarapova 2015 májusa után ünnepelhetett ismét tornagyőzelmet.

Eredmény – WTA-torna, Tiencsin, döntő Marija Sarapova (orosz) – Arina Szabalenka (fehérorosz) 7-5, 7,6 (10-8)

Fotó: Europress/AFP/Wang Zhao