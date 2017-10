Kézilabda-BL: Nagy László nélkül pontot vesztett a Veszprém

Újonc is meghívót kapott a kézilabda-válogatott edzésére

A Telekom Veszprém 32-32-es döntetlent játszott a lengyel Vive Kielce otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában. A Veszprém az előző négy meccset kivétel nélkül megnyerte, így ez volt az első pontvesztése a B csoportban.

A magyaroktól a csapatkapitány Nagy László, valamint Jamali Iman, a lengyel bajnoki címvédő Kielce játékosai közül pedig a szlovén Dejan Bombac és a horvát Filip Ivic hiányzott.

A meccsrt a horvát Manuel Strlek és a spanyol Alex Dujshebaev vezérletével a lengyelek kezdték jobban, hamar elhúztak 5-1-re. Lékai Máté irányításával azonban felzárkózott a Veszprém (6-5), de egyenlítenie ekkor még nem sikerült. A veszprémi vezetőedző, Ljubomir Vranjes négygólos hátrányban időt kért (11-7), ezután Mikler Roland védéseire alapozva egyenlített a csapata, sőt a 28. percben a meccs során először a vezetést is átvette (13-14), igaz, csak tíz másodperc erejéig.

A szünetben után a szlovén Blaz Janc góljainak köszönhetően a második félidőt is jobban kezdték a hazaiak. De Lékai vezérletével a Veszprém folyamatosan ott volt a Kielce mellett (25-25). A lefújás előtt egy perccel is döntetlen volt az állás (31-31), de Schuch Timuzsin sportszerűtlen szabálytalanság miatt piros és kék lapot is kapott.

A folytatásban már csak 1-1 gól esett, így a végeredmény 32-32. A veszprémiek november 4-én a dán Aalborg ellen folytatják a BL-ben.