Nem csak a magyarok mutatnak be bravúrt a Davis Kupán – videó

Egészen fantasztikus elszántsággal vetette bele magát a Davis Kupa szombati versenynapjába Rohan Bopanna Kanada ellen. Az indiai játékos egy látszólag elérhetetlen labda után szaladt és nemcsak elérte azt végül, hanem jól is játszotta meg, ráadásul a háttal állt a hálónak az ütéskor! Üröm az örömben, hogy végül ez sem bizonyult elegendőnek a győzelemhez, de a szombati jelenetek közül megválasztották a szombati nap jelenetének.

The votes are in and we can reveal that Saturday’s #DavisCup Shot of the Day goes to India’s @rohanbopanna 👏👏 pic.twitter.com/9z0qNbizpQ

— Davis Cup (@DavisCup) 2017. szeptember 16.