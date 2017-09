Ivkovics: Bebizonyítottuk, hogy ha a magyar kisemberek összefognak, elérnek valamit

A magyar férfi kosárlabda-válogatott kedd este, egy parázs hangulatú mérkőzésen győzte le 80-71-re a román csapatot Kolozsváron, ezzel pedig kiharcolta a továbbjutást a csoportból. Magyarország a mostani tornát megelőzően 48 éve nyert mérkőzést az Eb-n, most kettőt is és a spanyolok elleni találkozó eredményétől függetlenül készülhet az isztambuli nyolcaddöntőre.

Sztojan Ivkovics, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a találkozót követő sajtótájékoztatón alig jutott szóhoz. Először is köszönetet mondott mindenkinek. A játékosainak, mert mindig is mondta, neki vannak a legjobb fiai. Aztán a szurkolónak is megköszönte, majd közölte: az első dolga az lesz a sikert követően, hogy vacsorázni megy a feleségével.

Mindenben jobbak voltunk a románoknál. A játékosok, a szurkolók, a stáb, tényleg mindenben. Nem kettő, három meccsünk van még (utalt arra, hogy a nyolc közé jutnak – a szerk.). A nyolcaddöntő előtt még fotózkodunk majd a spanyolokkal, játékosaim többsége most találkozik ilyen kaliberű csapattal. Nagy élmény lesz nekik. Isztambulban előbb baklavát eszünk, aztán megnézzük, ki lesz az ellenfelünk

– mondta Ivkovics, nem kis derültséget kiváltva a teremben.

A tréner a mixzónában már bővebben is értékelte az összecsapást. Szerinte a románok is jól játszottak, a két szurkolótábor pedig extra volt. És külön kiemelte a rendezést, mint mondta: tökéletes volt minden, ezért csak hálával tartoznak a román szövetségnek. Azt mondta, játékosai most még nem ünnepelhetnek, annyi a helyzet, hogy szerdán nincs mérkőzés, hanem szünnap lesz.

„Majd a végén lehet ünnepelni, mert maximálisan kell csinálni végig. A realitásnál kell maradni, de például a horvát kollégák kinevettek, amikor azt mondtam, a cél nyolc közé jutás. De ha nem tűzöl ki magas célokat, akkor szétesel” – mondta Sztojan Ivkovics, majd ezután arról beszélt:

megmutatták, hogy összefogással lehet sikereket elérni.

Bebizonyítottuk, hogy ha kisemberek összefognak Magyarországon, akkor igenis el tudnak érni valamit. Mert mi azok vagyunk, kisemberek. Láthatta mindenki: nem vagyunk nagyképűek. Felkelünk reggel, kutyát sétáltatunk, a gyereket visszük az iskolába, küszködünk a problémákkal, van olyan játékosunk, aki nem is játszik a csapatában. Mert kritizálni, bírálni könnyű, de aki szembe jön, azt kiütjük. Csak nehéz a névtelenekkel szemben, őket kell elkapjuk.

A magyar válogatott egy nap pihenő után csütörtökön lép ismét pályára, akkor az eddig hibátlan címvédő, Spanyolország lesz az ellenfél. Utána utazás következik, majd vasárnap, már Isztambulban a nyolcaddöntő következik.