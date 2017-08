Egy medencében találták meg a középtávfutó holttestét

Arizonában egy medencében találták holtan David Torrence középtávfutót.

A mindössze 31 esztendős atléta főként Amerikát képviselte a legrangosabb tornákon. Legjobb eredménye a 2014-es váltófutó világbajnokságon elért ezüstérme a 4 x 15000 méteres amerikai váltó tagjaként, valamint a 2015-ös Pánamerikai játékokon elért második helye 5000 méteres síkfutásban. 2016-ban már Perut képviselte az olimpián, ahol az 5000 méteres síkfutásban 13. helyen végzett.

A rendőrség egyelőre nem tudta megállapítani a halál okát, de tart a nyomozás.

The track world lost a great friend and athlete today. Rest in peace, David Torrence. pic.twitter.com/iaCtDuFErk

— USATF (@usatf) 2017. augusztus 29.