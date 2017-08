Multifunkcionális sportcsarnok lesz az épülő Kaposvár Aréna

Nemzetközi sportesemények megtartására is alkalmas, multifunkcionális épület lesz a Kaposvár Aréna, amely bruttó hatmilliárd forintból 2019 elejére készül el a somogyi megyeszékhelyen.

Dér Tamás (Fidesz-KDNP), Kaposvár alpolgármestere az építkezés helyszínén, az Arany János utcában, a régi sportcsarnok melletti egykori téglagyári területen tartott pénteki bejáráson közölte: a beruházás jól halad, a kivitelezéshez eddig csak betonból ezer tonnát használtak fel, a létesítményt tartó cölöpök pedig már a helyükön vannak, az épület novemberre szerkezetkész lesz.

A Kaposvár Aréna a kosár-, a röp- és a kézlabdázók edzéseihez, mérkőzéseihez modern körülményeket, a hazai és nemzetközi mérkőzések közönségének 3040 ülőhelyet biztosít, míg az ide szervezendő kulturális eseményekre több mint négyezer embert is fogadni tud – mutatott rá.

A politikus szólt arról, hogy az új csarnok építésével párhuzamosan az 1983-ben készült régi felújítása is megkezdődött. Az épület új homlokzati szigetelést kap, kicserélik a nyílászáróit, az aulája igazi közösségi térré alakul, a létesítmény köré járdát építenek a biztonságos közlekedés érdekében. A modernizációnak köszönhetően a körcsarnoknak is nevezett ingatlan ezer helyett 1300-1500 ember egyidejű fogadására is alkalmassá válik.

Diós András, az aréna kivitelezését végző ZÁÉV Zrt. projektfőmérnöke az MTI érdeklődésére elmondta: az új sportcsarnok kavicsalakú lesz, külsejét karcolásmentes lemezzel borítják, amely ellenáll a „pusztakezes” rongálási kísérleteknek, felülete pedig speciális szerekkel tisztítható lesz.

Az épület legnagyobb újdonsága a multifunkcionális kialakítása: a motorosan mozgatható mobillelátóknak köszönhetően akár a teljes, kétezer négyzetméteres küzdőtér is használható, amelyen így egyszerre több csapat is edzhet.

Diós megjegyezte, hogy a kaposvári a győri arénánál kisebb, de belső kialakítását tekintve szinte ugyanolyan lesz. A technika gyors fejlődése révén a világítása és a légtechnikája mondató valamivel korszerűbbnek.