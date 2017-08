Amerikában tűnt fel az M4 sportripotere

Emlékezetes módon, Pintér Attila kinevezése utáni első barátságos mérkőzése (Magyarország-Finnország 1-2) utáni sajtótájékoztatón Mohay Bence a Telesport riportere (akkor még nem volt M4Sport) és a debütáló szövetségi kapitány között a következő párbeszéd zajlott le:

Mohay: A hibák kijavítása biztosan a következő hónapok feladata, de mi lesz most rögtön az első dolog a meccs után, amit mondani fog a játékosoknak? Lesz-e dicséret vagy lesz-e leszúrás? Egy debütáló kapitány hogyan értékel rögtön a meccs után, rögtön az öltözőben? Pintér: Negatív kérdések! Ha egy csapat kikap, csak a negatív kérdések jönnek. Mert ez negatív kérdés ne haragudjon! – csattant fel az addig higgadtan értékelő kapitány. Mohay: Nem annak szántam…! Pintér: De, de! Mit lehetne mondani, mindent elmondtam, hogy hogy értékeltem! Ugyanezt elmondtam a játékosoknak is! Megpróbáltak mindent megtenni a győzelemért. Megpróbáltak olyan dolgokat megcsinálni, amit lehet, idáig nem is kértek tőlük. Elmondtam, hogy ilyen hibákat, amiket vétettünk nem szabad csinálni. De ez így normális dolog, azt gondolom. De itt már mindjárt jönnek a megbünteti, letolja őket! Mind negatív! Mind negatív irányba visz mindenféle gondolkodást! Lehet mosolyogni….

Mohay Bencét természetesen nem csak az ominózus vita miatt vált ismertté. Két évvel később például már a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság helyszíni riportereként őrjöngő ír szurkolók kapták a vállukra.

A fiatal sportriportert az egyik legtehetségesebbnek tartják a szakmában, ezért is furcsa, hogy egy ideje eltűnt a képernyőről. Médiaberkekben és a sportszerető közvélemény is meglepve találgatta, miért és hova tűnt el a köztelevízióból? Még olyan vélemény is napvilágot látott, hogy burkoltan kirúgták.

Nos, a Nemzeti Sport szombati lapszámából kiderül, Mohay Bence a vizes világbajnokságot megelőzően Amerikába repült. Nem menekült, hanem egy éves fizetés nélküli szabadságot vett ki, lévén korábban megpályázott egy ösztöndíjat, amely segítségével a Dél-Kaliforniai Egyetemen, egy nemzetközi rangsor alapján a világ legjobb újságíróképzésén tanulhat egy évet.