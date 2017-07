Ismét magyar a világ legjobb kardozója 27 év után

Vívó vb: Szilágyi Áron és Szász Emese is a legjobb 64 között

Aranyérmet nyert a kardozó Szatmári András pénteken a lipcsei vívó-világbajnokságon.

A világranglista tizedik helyezettje nehéz ágon jutott el az esti négyes döntőig: előbb a világ- és Európa-bajnok orosz Venjamin Resetnyikovot győzte le 15-11-re, majd az ukrán Dmitro Pundikon 15-7-tel túljutva az idén Európa-bajnok német Max Hartung ellen nyert 15-11-re, végül a biztos éremszerzésért 15-4-gyel lelépte az izraeli színekben versenyző Kostiantyn Voronovot.

A döntőbe kerülésért a francia Vincent Anstett sem tudta megállítani őt, Szatmári 15-11-re nyert, majd a döntőben komoly hátrányt ledolgozva szintén 15-11-re verte a nemzetközi rangsorban negyedik, dél-koreai Gu Bon Gilt.

A döntőt a 28 éves, egyéniben korábban világbajnoki ezüst- és bronzérmes, csapatban, Londonban olimpiai bajnok Gu kezdte határozottabban. Nagyon szilárdan állt a lábán, jól tartotta a távolságot és rendre eltalálta Szatmárit a pást végén. Dinamikus vívása eredményes volt, 7-2-re elhúzott, majd az egyperces szünet az ő 8-4-es vezetésénél kezdődött.

A folytatásra a magyar kardozó taktikát váltott, nem ment bele a futásba, igyekezett a pást közepén tust adni, amivel meg is zavarta a dél-koreai vívót. Nyolc-nyolcnál utolérte, majd 10-10-et követően először vezetett az asszó során. Még akkor sem tört meg a lendülete, amikor 12-10-es előnyénél a zsűri neki ítélte az újabb találatot, de Gu videóbírót kért, és 13-10 helyett 12-11-re módosult az állás. Mindjárt jött egy gyors magyar támadás, s aztán további két akciót is sikeresen fejezett be Szatmári.

A 24 éves Szatmárinak eddig csapatban voltak érmei világversenyekről: vb-n végzett második és harmadik helyen, illetve az idei Eb-n nyert bronzot.

Vívó-vb, férfi kard – végeredmények a 64 között:

Szatmári András-Venjamin Resetnyikov (orosz) 15-11

Szilágyi Áron-Ruangrit Haekerd (thaiföldi) 15-6

Gémesi Csanád-William Deary (brit) 15-12

Decsi Tamás-Tokunan Kenta (japán) 15-11

a 32 között:

Szatmári-Dmitro Pundik (ukrán) 15-7

Szilágyi-James Honeybone (brit) 15-10

Kamil Ibragimov (orosz)-Gémesi 15-10

Luigi Samele (olasz)-Decsi 15-5

a 16 között:

Szatmári-Max Hartung (német) 15-11

Ibragimov-Szilágyi 15-12

negyeddöntő:

Ibragimov-Oh Szan Uk (dél-koreai) 15-10

Gu Bon Gil (dél-koreai)-Luca Curatoli (olasz) 15-11

Vincent Anstett (francia)-Ali Pakdaman (iráni) 15-10

Szatmári-Kostiantyn Voronov (izraeli) 15-4

elődöntő:

Gu-Ibragimov 15-10

Szatmári-Anstett 15-11

döntő:

Szatmári-Gu 15-11 A végeredmény: 1. Szatmári András

2. Gu Bon Gil

3. Kamil Ibragimov és Vincent Anstett

… 9. Szilágyi Áron

… 21. Gémesi Csanád

… 24. Decsi Tamás