Stollár Fanny a tenisz purgatóriumában

Karnyújtásnyira a csillogástól, mégis roppant távol tőle – így foglalhatnánk össze röviden a New York Times cikkét, amelyet két, a top százon kívüli teniszezőről írt. Az egyikük a magyar Stollár Fanny, aki még bőven betörhet a szűk elitbe, a másikuk Aleksandra Wozniak, aki volt már 21. is a világranglistán, de már pályája alkonyán jár.

Bár a profi tenisz világa elsőre lenyűgözőnek tűnik a telt házas stadionok, a millió dolláros pénzdíjak, és jól szabályzott, kulturált környezet miatt, néhány helyezéssel a legjobbak alatt anyagilag már csak stagnálnak a játékosok, míg a top kétszázon kívül veszteséges a biznisz. Mi több, az összképbe a magányos utazások, a rengeteg szervezés, a cudar körülmények és az érdeklődés teljes hiánya is belerondít.

Less than a half-hour after a crushing defeat in front of two spectators, Aleksandra Wozniak paced the hallways of the municipal tennis center in Dothan, Ala., pleading on the phone with an airline representative. Wozniak, a former top-25 player, had hoped to stay longer at the small tournament, but the loss forced her to immediately arrange a cheap 6 a.m.