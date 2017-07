Közel 82 éves a legidősebb Balaton-átúszó

Bucsányi Elemér közel a 82. születésnapjához sem hagyná az idei 35. Lidl Balaton-átúszást. Jöhet bármilyen időjárási akadály, őt semmi sem zavarja, mert az átúszás előre megjelölt három hétvégéjére szabaddá tette magát. Számára ez az nyár első számú eseménye!

Az örökifjú Bucsányi Elemér eddig már átkorcsolyázta, körbe biciklizte és ötször át is úszta a Balatont. Legidősebb indulóként – mint az úszás, és a magyar tenger szerelmese – hatodik alkalommal is nekivág a 35. Lidl Balaton-átúszásnak.

Gyerekkoromban ugyan megtanultam úszni, de utána sokáig nem gyakoroltam ezt a sportot. Aztán, ahogy nyugdíjba mentem és több időm lett, úgy egyre többet foglalkoztam az úszással, és kb. 25 éve rendszeresen része az életemnek. Így most már ott tartok, hogy heti három alkalommal 2-3 km-t is leúszom az uszodában, persze csakis békatalpban

– meséli Bucsányi, aki arra is felelt, miért békatalppal úszik?

Nem tudom, egyszer kipróbáltam és olyan hamar megszoktam, hogy most már nehezen tudom elképzelni, hogy ne ezzel ússzak. Ez kicsit olyan, mint a gyaloglás helyett kerékpározni, ugyanakkor ehhez is kell sok gyakorlás, mert különben csak nehezíti a mozgást, így sokan nem is tudnak vele megfelelően úszni. Én ezt használom a medencében is, és a nyíltvízen is