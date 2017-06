Pásztory Dóri: Elegem van abból az elvakult imádatból, ami Hosszú Katinkát övezi

Nyílt levélben válaszolt Pásztory Dóri kétszeres paralimpiai bajnok úszó Hosszú Katinka nyílt levelére a WMN.hu-n.

Megírtuk, Katinka nekiment a FINA-nak az új szabálytervezet miatt.

Pásztory szerint

kevesen tudnak vitatkozni Katinkával, mert ő nem vitatkozik. Sajtótájékoztatót tart, nyílt levelet ír, Instagramon posztol. Egyirányúan kommunikál még akkor is, ha pont a kétirányú kommunikációt hiányolja. Mint például most, amikor a Nemzetközi Úszószövetségen kéri számon a világkupa-sorozattal kapcsolatban hozott változásokat. Jogosak-e a felvetései vagy sem? Vajon hányan tudják ezt megítélni a követői közül? Így információ és tudás híján sokak számára nincs más lehetőség, mint ezt a történetet is beletuszkolni a „magányos hős sportoló vs. gonosz, rosszindulatú (nemzetközi) szervezet” ádáz csatájának skatulyájába, aminek bizony remek közege a mostani magyar közbeszéd. Arról pedig kevesen akarnak tudomást venni, hogy mennyire rontja a közbeszéd helyzetét ez a fajta közlésmód.