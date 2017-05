Meglepő lépésre szánta el magát készül a Ferencváros

A Ferencváros férfi vízilabdázói már elég régóta dobálják a lasztit a medencében. Egészen pontosan az 1899-es alapítás óta, sőt 1910-ben nyerték az első bajnoki címet, amit még 21 követett. 2000-ben volt az utolsó, azóta a klub visszaesett a középmezőnybe, mígnem az utóbbi egy-két évben újra fejlődésnek indult a szakosztály.

Ennek kézzelfogható jeleként idén LEN-kupát nyertek a zöldek és a bajnokságban is a negyedik, nemzetközi kupaindulást érő helyen végeztek.

Meglepő módon női csapat nem volt a Népligetben. Eddig. Információnk szerint a Fradi a 2017/18-as bajnokságtól női vízilabdacsapatot indítana.

Ráadásul nem apróznák el, nem is akárkiket vinnének a klubhoz. Úgy tudjuk a kapusposztra Kasó Orsolyával tárgyalnak, és a nagyobb nevek közül Kisteleki Dórát, Huszti Dórát is megkeresték Dunaújvárosból, továbbá a világ legjobb centerének tartott Bujka Barbarát is csábítják Szegedről.